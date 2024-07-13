«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

CentralAsia (CA) - В Москве объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом со ссылкой на Гидрометцентр России сообщает агентство городских новостей (АГН) «Москва».

По информации источника, 13 июля с полудня до шести часов вечера в столице будет аномально высокая температура воздуха.

«Период предупреждения – с 12:00 13 июля до 18:00 13 июля. Сильная жара», — говорится в сообщении.