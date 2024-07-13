Эрдоган сообщил о переговорах по возобновлению зерновой сделки

Реджеп Тайип Эрдоган

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция ведет переговоры с Россией и Украиной по возобновлению зерновой сделки, передает Haberturk.

«Теперь мы говорим: давайте возобновим зерновой коридор. Сейчас мы ведем переговоры об этом и с Россией, и с Украиной, но пока еще не пришли к какому-либо выводу по этому вопросу. Я надеюсь, что мы снова начнем работать по зерновому коридору»,— сказал Эрдоган журналистам.

По словам президента Турции, возобновление поставок в рамках Черноморской зерновой инициативы обсуждалось с Владимиром Путиным на их прошлой встрече. В последний раз переговоры глав государств состоялись 3 июля в Астане на полях саммита ШОС. Владимиру Зеленскому об инициативе по поставкам зерна Реджеп Тайип Эрдоган рассказал на саммите НАТО в Вашингтоне, который завершился накануне, 11 июля.

«Мы поддерживаем контакты как с Россией, так и с Украиной. При этом мы стремимся быть максимально справедливыми. Такой подход может время от времени беспокоить и Россию, и Украину. Но мы говорим: обе страны — наши соседи»,— подчеркнул президент Турции.

Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку в июле 2022 года. Соглашение предусматривало создание безопасного коридора для вывоза по Черному морю сельхозпродукции из украинских портов при условии снятия западных ограничений на продовольственный экспорт России.

В июле 2023 года Россия объявила о выходе из зерновой сделки из-за невыполнения условий меморандума, в том числе переподключения Россельхозбанка к SWIFT. Владимир Путин неоднократно утверждал, что Россия готова возобновить действие соглашения, как только ООН выполнит необходимые условия.