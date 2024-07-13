Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан

Шавкат Мирзиёев, президент Узбекистана

CentralAsia (KZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Казахстан. Об этом сообщается на сайте премьер-министра РК.

В преддверии этого события главы правительств двух стран обсудили вопросы развития проектов в сферах торговли, инвестиций, водно-энергетического сотрудничества, транспорта, промышленности, сельского хозяйства, экологии и цифровизации.

В Алматы под председательством премьер-министров Казахстана и Узбекистана Олжаса Бектенова и Абдуллы Арипова состоялось 21 заседание Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

На нем отмечено, что на Казахстан и Узбекистан приходится 57 процентов всей торговли в Центральной Азии. Товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 4,5 миллиарда долларов, за первые четыре месяца этого года он превысил 1,2 миллиарда долларов.

Также подчеркнуто, что в рамках промышленной кооперации планируется реализация 69 проектов на сумму 3,1 миллиарда долларов, что создаст более 14,7 тысячи рабочих мест.

На данный момент успешно реализованы на 217 миллионов долларов 12 совместных проектов, которые обеспечили около 4,5 тысячи рабочих мест. В процессе реализации находятся три инвестиционных проекта на 178 миллионов долларов, включая строительство электрометаллургического завода в городе Тараз мощностью 500 тысяч тонн стальной продукции.

Проект Международного центра промышленной кооперации «Центральная Азия» будет способствовать созданию условий для совместных производств на территориях Туркестанской области Казахстана и Сырдарьинской области Узбекистана.

Сотрудничество в машиностроении будет направлено на увеличение взаимных поставок электротехнической продукции и аккумуляторов на ежегодной основе.

Для повышения грузооборота принимаются меры по расширению транспортной инфраструктуры и ликвидации узких мест.

Важное внимание уделено вопросам водного сотрудничества, цифровизации и автоматизации водораспределения на территориях двух стран.

«Узбекистан является одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. Перед нашими правительствами главами двух государств поставлена задача по доведению в среднесрочной перспективе объема взаимной торговли до 10 миллиардов долларов. В данном направлении мы заинтересованы в наращивании торговли в агропромышленном комплексе и пищевой промышленности, а также повышении уровня промышленной кооперации», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Итогом заседания стало подписание Протокола 21-го заседания Совместной межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству.

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