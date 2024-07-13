Десятки гринд выбросились на берег шотландских островов. Видео
- Азия и мир, происшествия
- 17:05, 13 июля 2024
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- Обновлено: 17:08, 13 июля 2024
CentralAsia (CA) - Сразу 77 гринд, или черных дельфинов, выбросило на берег острова Сэнди в Оркнейском архипелаге на севере Шотландии. Все животные погибли, сообщает организация «Британские дайверы по спасению морской жизни» (BDMLR).
Происшествие случилось 12 июля около 11:00, дельфинов прибило на пляж Треснесс. Команда спасателей прибыла на место и обнаружили, что 12 дельфинов еще живы, а 65 уже мертвы.
Все выжившие особи были подвергнуты эвтаназии, чтобы избежать дальнейших страданий, когда стало ясно, что их невозможно спасти.
Среди выброшенных гринд были как взрослые самцы длиной до 7 метров, так и новорожденные малыши.
Этот инцидент стал крупнейшим случаем массовой гибели гринд в Шотландии с 1975 года.
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