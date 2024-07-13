Мирзиёев поручил Агентству социальной защиты сократить уровень бедности в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Агентству социальной защиты при президенте Узбекистана поручили сократить уровень бедности в стране. Об этом глава государства Шавкат Мирзиёев сообщил на совещании в Ферганской области.

«Сколько бы пособий мы ни выплачивали малообеспеченным, если мы не найдем им работу, они снова и снова будут приходить за социальной помощью. Поэтому сокращение бедности и социальная защита теперь будут в одной системе. Это будет осуществляться Агентством социальной защиты», — сказал президент.

Сейчас вопросами бедности занимается соответствующее Министерство — занятости и сокращения бедности. Агентство же занимается разработкой и реализацией единой государственной политики в сфере социальной защиты и оказанием социальных услуг населению.

Мирзиёев отметил, что Ферганская область – одна из самых густонаселенных в стране, здесь живут свыше 4 млн человек.

«При таком росте [население] к 2030 году достигнет 5 миллионов. Это легко сказать. Но сколько ответственности стоит за этой цифрой. Ежегодно необходимо строить новые детские сады и школы, дома, создавать сотни тысяч рабочих мест. Поэтому вопрос о том, как стабильно развивать нашу экономику в нынешнее тревожное время, должен беспокоить всех нас», — подчеркнул президент.

Он отметил, что область занимает последнее место в республике по росту промышленности. На 19 предприятиях снизились производственные мощности, на 6,7 тысячи сократились рабочие места. 135 предприятий, экспортировавших в прошлом году, в этом году еще не поставили за рубеж свою продукцию.

Президент напомнил, что согласно постановлению от 10 июля территория свободной экономической зоны (СЭЗ) «Коканд» была расширена на 210 гектаров. До конца 2026 года здесь намечено освоить инвестиции в размере не менее $1 млрд, создать более 11 тысяч рабочих мест, производить продукцию на $965 млн в год.

В каждом из 19 районов и городов области на основе китайского опыта будут созданы промышленные зоны, специализирующиеся на конкретных направлениях промышленности.

Что касается сферы сельского хозяйства, в прошлом году регион экспортировал плодоовощную продукцию всего на $220 млн. Между тем, за последние три года 110 тысяч жителей получили в общей сложности более 25 тысяч гектаров земли. Мирзиёев заявил о важности получения на этих землях до трех урожаев в год.

И теперь в Ферганском районе на 200 гектарах будут промышленным способом выращивать высокоурожайные сорта малины из Италии и Польши. В Куштепе и Язъяване создадут высокоурожайные миндальные, персиковые, черешневые и сливовые сады. Садоводам-предпринимателям будут компенсировать до 6% кредитов, полученных в иностранной валюте на проекты по хранению, сортировке и переработке плодоовощной продукции. Чтобы облегчить жизнь 616 фермеров в Кувасае, земельный налог снизят наполовину.

В январе 2020 года Шавкат Мирзиёев заявил, что в Узбекистане за чертой бедности живут 4-5 млн человек или примерно 15% населения. Он поручил разработать программу сокращения бедности, которая должна включать повышение зарплат и пособий с опережением инфляции и стимулирование предпринимательской деятельности. В марте того же года Министерство экономики и промышленности было преобразовано в Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана. Национальное агентство социальной защиты появилось в июне 2023 года.

Летом прошлого года сообщалось, что уровень бедности в Узбекистане составляет 14,1% — свыше 1,307 млн малообеспеченных семей. С мая текущего года стоимость минимальных потребительских расходов (МПР) – иными словами, черта бедности, — в стране определена в 648 тысяч сумов (примерно $51) в месяц.