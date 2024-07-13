Антикоррупционная служба Казахстана выявила миллиардные нарушения при строительстве автодорог в стране

CentralAsia (KZ) - Антикоррупционная служба Казахстана выявила многочисленные нарушения в сфере строительства и ремонта дорог, сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметил на расширенном заседании полугодовой коллегии руководитель Антикоррупционной службы Асхат Жумагали, начался внешний анализ коррупционных рисков в дорожной отрасли, во время которого специалисты изучат все процессы строительства от планирования до приемки работ, проведут ревизию НПА, СНИПов на предмет коррупционных норм, коллизий и пробелов.

«Как показала правоприменительная практика, имеет место завышение стоимости ПСД, использование некачественных материалов, оборудования и технологий. Привлекаются аффилированные и недобросовестные компании, которые не в полном объёме выполняют работы. За последние 3,5 года Антикоррупционная служба зарегистрировала 65 коррупционных правонарушений, ущерб по которым составил порядка 9 млрд тенге», – говорится в сообщении.

Вторым направлением работы станет мониторинг текущего строительства дорог. Сейчас в Казахстане ремонтируют 217 участков, на эти работы выделили более 2 трлн тенге. Под особым контролем Агентства 12 масштабных проектов, где уже выявляют нарушения.

«В пяти регионах выявили завышение смет путём включения излишних и дублирующих работ на сумму 4,8 млрд тенге, в шести регионах установили неэффективное планирование проводимых работ. К примеру, в Абайской области вслед за проведением ямочного ремонта на 20 млн тенге на том же участке проводят текущий ремонт – уже на 1 млрд тенге», – сообщили в Антикоре.

Отмечается, что особое внимание уделят работе Центра качества дорожных активов Министерства транспорта. Только в четырёх регионах центр выявил 526 нарушений, которые в дальнейшем так и не устранили.

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