Подозреваемого в пытках детей в Уфе гражданина Таджикистана арестовали

CentralAsia (CA) - Суд Уфы заключил под стражу до 12 сентября гражданина Таджикистана по делу о незаконном лишении свободы и истязании детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии, Россия.

«Органами следствия в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение свободы), ч. 2 ст. 117 УК (истязание), ст. 156 УК (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего)», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела. Максимальное наказание только по статье об истязании предусматривает лишение свободы на срок до семи лет.

Накануне региональный Следственный комитет сообщал о задержании двух граждан Таджикистана, которые удерживали 16 детей в возрасте от 4 до 16 лет в арендованных квартирах. Одному несовершеннолетнему удалось сбежать и обратиться за помощью. Детей освободили и поместили в социальных учреждениях на время поиска их родителей.

По данным телеграм-канала Mash, речь идет об исламской религиозной школе — медресе. Туда со всей России родители отправляли учиться сыновей, среди учеников были двое детей мучителей. Несовершеннолетних подвергали физическим наказаниям, клеймили и возили по съемным квартирам, чтобы соседи не жаловались на крики, писал Mash. Так, одному четырехлетнему мальчику выжгли лицо. В МВД Башкирии сообщали о проверке родителей освобожденных детей, часть из которых были гражданами Таджикистана, на возможные нарушения миграционного законодательства.