Более 70 человек погибли, 280 получили ранения при ударе по лагерю беженцев в Газе, - Al Jazeera

CentralAsia (CA) - По данным Минздрава сектора Газа, в результате израильского авиаудара по лагерю беженцев Аль-Маваси к западу от Хан-Юниса погиб по меньшей мере 71 человек, а 289 получили ранения, сообщает Al Jazeera.

Атака произошла во время активного разбора завалов и эвакуации раненых из района Телль аль-Хава на фоне отхода израильских сил, пишет издание.

По данным агентства, израильские истребители выпустили пять ракет по палестинцам в районе кольцевой развязки. Удары пришлись по палаткам и установке дистилляции воды в Аль-Маваси, что привело к большому количеству жертв. Источники Al Jazeera утверждают, что мишенью также стали сотрудники экстренных служб, когда они спасали раненых.

Сотрудник больницы Насер в Хан-Юнисе сообщил, что в к ним поступило более 20 тел и десятки раненых. Он подчеркнул, что медицинские бригады не имеют возможности принимать раненых пациентов, которых бригады гражданской обороны продолжают доставлять из лагеря. Больницы Рафаха также приняли несколько раненых, но они также не могут обеспечить необходимое лечение из-за нехватки медикаментов.

The Jerusalem Post сообщает, что целью этого удара был лидер бригад Иззадин аль-Кассам, военного крыла ХАМАС.