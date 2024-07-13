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Пять человек погибли в ДТП на трассе в Жамбылской области

CentralAsia (KZ) -  Пять человек погибли и столько же пострадали в ДТП на трассе в Жамбылской области, сообщает ДП региона.

«По факту ДТП с участием нескольких авто на трассе Западная Европа – Западный Китай в Жуалынском районе Жамбылской области, в результате которого погибли пять человек и ещё пятеро госпитализировано, возбуждено уголовное дело. Проводится комплекс необходимых следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования на контроле прокуратуры области», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что иная информация, согласно ст.201 УПК, разглашению не подлежит. Точное количество пострадавших автомобилей в полиции не назвали.

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