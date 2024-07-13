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Командир одного из подразделений «Хамаса» погиб при ударе Израиля по Газе, - Al Arabiya

CentralAsia (CA) -  Командир одного из подразделений палестинского движения «Хамас» Рафиа Саляма погиб в результате авиаудара Израиля в провинции Хан-Юнис на юге сектора Газа. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

По данным Минздрава Газы, погиб в общей сложности 71 человек, еще более 280 получили ранения. Утверждается, что целью атаки в районе города Хан-Юнис на юге Газы был глава военного крыла «Хамаса» Мухаммад Дейф. Выжил ли он, пока неизвестно.

Война Израиля и «Хамаса» продолжается с 7 октября 2023 года. По данным Минздрава Газы, в результате израильских ударов погибло свыше 38 тыс. человек. На этой неделе Минобороны Израиля допустило вывод войск с границы сектора Газа и Египта. По данным The Washington Post, стороны конфликта сумели согласовать основные вопросы первого этапа перемирия.

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