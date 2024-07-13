Попытки были, но пока неудачны, - глава военной разведки Украины о покушениях на Путина

Кирилл Буданов

CentralAsia (CA) - Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинская разведка знает о покушениях на президента РФ Владимира Путина, но пока они были «неудачными».

«Они были, но, как видите, тоже пока неудачны», - сказал Буданов в интервью изданию NV.

На вопрос о том, является ли Путин компромиссной фигурой для своего окружения и «устраивающим всех третейским судьей», он ответил, что «речь о компромиссе уже давно не идет».

Буданов вспомнил рассказы своей бабушки, которая еще застала смерть Иосифа Сталина.

«Она говорила, людям тогда казалось, что весь их мир рухнул, не было понятно, как жить дальше. Путин у власти более 20 лет, поэтому это будет очень похожее чувство, а сейчас у россиян существует страх потерять его, потому что он гарант их жизненной стабильности», - добавил Буданов.