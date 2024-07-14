В Трампа стреляли во время митинга в Пенсильвании, стрелявший и один из зрителей убиты

CentralAsia (CA) - Звуки стрельбы раздались во время выступления кандидата в президенты США Дональда Трампа на предвыборном митинге в Пенсильвании. Он прервал речь и покинул площадку, пишет «Би-би-си».

Стрелявший убит, погиб также как минимум один участник митинга, сообщил окружной прокурор.

Сразу же после начала стрельбы Трамп пригнулся к трибуне, к нему подбежали телохранители и увели его. Перед уходом политик помахал рукой, сжатой в кулак.

На видеокадрах видно, что у Трампа окровавлено правое ухо.

Кандидат в президенты от республиканской партии обращался к своим сторонникам в Батлере, штат Пенсильвания - решающем колеблющемся штате на предстоящих ноябрьских выборах.

За спиной Трампа были его сторонники с плакатами. Когда раздались выстрелы, они тоже пригнулись.

Судя по кадрам трансляции, выстрелы раздались, когда Трамп рассказывал о числе нелегальных мигрантов в США.

Вот что сказал после брифинга американский президент Байден: «Мне сообщили о стрельбе на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании. Я рад, что он в безопасности и чувствует себя хорошо. Я молюсь за него, его семью и всех кто был на митинге. Мы ждём информацию.

Джилл и я благодарны Секретной службе за то, что они обеспечили его безопасность. В Америке нет места такому насилию. Вся нация должна объединиться и осудить это насилие».

Позже Байден коротко выступил перед журналистами — сейчас он находится в штате Делавэр. Он сообщил, что Трамп «чувствует себя хорошо». По словам президента США, он пытался дозвониться до своего соперника, но пока не смог этого сделать.

На вопрос, считает ли он, что на Трампа совершили покушение, Байден ответил, что выскажется по этому поводу позже: «У меня есть мнение, но нет фактов».

Демократ Джош Шапиро, губернатор Пенсильвании, сообщил, что полиция штата работает на месте событий вместе с федеральными службами. «Насилие в отношении любой политической партии или политика абсолютно неприемлемо, — сказал Шапиро. - Ему нет места в Пенсильвании и в США».

Сам Дональд Трамп после происшествия заявил, что пуля «пробила верхнюю часть уха», у него было сильное кровотечение.

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, услышал свист, выстрелы и почувствовал, как пуля разрывает кожу. Началось сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», — говорится в заявлении кандидата в президенты в США.

Он поблагодарил Секретную службу США и правоохранительные органы за «быструю реакцию на стрельбу, которая произошла в Батлере.

«Я хочу выразить соболезнования семье погибшего на митинге человека, а также семье еще одного человека, который получил тяжелые ранения. Невероятно, что такое может произойти в нашей стране. На данный момент о стрелке, который уже мертв, ничего не известно», — заявил бывший президент США.

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