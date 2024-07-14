Премьер Израиля назвал условия завершения боевых действий в секторе Газа

CentralAsia (CA) - Война Израиля с ХАМАС в секторе Газа не закончится, пока не будет уничтожен военный и политический потенциал группировки, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает издание Ynet.

«Война закончится только тогда, когда мы достигнем всех ее целей, ни минутой ранее. Да. Победа будет достигнута, когда мы уничтожим политический и военный потенциал ХАМАС, когда мы вернем наших похищенных домой», — сказал премьер.

По словам политика, в последние недели Армия обороны Израиля выявила «явные трещины» в ХАМАС. Группировка продемонстрировала слабость под ударами израильских военных, считает Нетаньяху.

13 июля израильская армия нанесла удар по району на юге сектора Газа, где, по ее данным скрывались два высокопоставленных террориста ХАМАС и другие боевики. В Минздраве анклава сообщили, что удар пришелся по лагерю беженцев Аль-Маваси. В результате атаки погибли 90 человек, около 300 пострадали.

Позднее Нетаньяху заявил об отсутствии уверенности в ликвидации лидеров группировки. По его словам, целью военных были глава ХАМАС Мухаммад Дейф и его заместитель Рафаа Саламе. В районе, по которому ЦАХАЛ нанес удар, не было заложников, подчеркнул он.