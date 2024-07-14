New York Post назвала личность стрелка, покушавшегося на Дональда Трампа

- Азия и мир, общество
- 12:02, 14 июля 2024
- Просмотров: 6612
CentralAsia (CA) - Покушение на экс-президента США Дональда Трампа совершил 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, пишет New York Post со ссылкой на источники. Он жил в районе Бетел-Парк.
О том, что стрелка опознали как 20-летнего мужчину из Бетел-Парка пишет и Washington Post, не называя его имя.
Нет никаких признаков, что в покушение вовлечены другие государства, рассказал NBC собеседник среди американских чиновников.
Пока мотивы нападавшего неясны. Стрелка застрелили снайперы Секретной службы.
Предварительно, Крукс вел стрельбу с крыши промышленного здания, расположенного примерно в 120 м от сцены, где стоял Трамп.
В сети появилось видео, предположительно, с Томасом Мэтью Круксом. Он заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.
В Трампа выстрелили несколько раз во время митинга в Пенсильвании, пуля задела верхнюю часть правого уха. Погиб один человек, два человека ранены. На месте покушения нашли винтовку AR.
Расследованием занялась ФБР. Ведомство сообщило, что предварительных сведений о готовившемся покушений не было, и пока установить личность стрелка не удалось, но «близко к этому». ФБР пообещало назвать имя нападавшего после того, как на 100% убедится в этом.
Полиция Пенсильвании объявила, что пока не может с полной уверенностью квалифицировать произошедшее как нападение стрелка-одиночки. «В настоящее время у нас нет оснований полагать, что существует какая-либо другая угроза», — добавил подполковник Джордж Бивенс. Ведомство попросило присылать видеозаписи и снимки с митинга, чтобы выяснить больше информации о покушении.
Пресс-секретарь Трампа Стивен Чунг сообщил, что с экс-президентом все в порядке, он прошел обследование в больнице. Сам Трамп позднее выступил с заявлением и выразил соболезнования семье убитого и пострадавших.
Среди раненных — племянник конгрессмена-республиканца Ронни Джексона. Он рассказал, что племянник получил ранение в шею, но травма «несерьезная» и мужчина уже «чувствует себя хорошо».