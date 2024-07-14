Лукашенко заявил о «ликвидации напряженности» на границе с Украиной — и поручил отвести войска

Александр Лукашенко

CentralAsia (CA) - Президент Александр Лукашенко поручил отвести войска Беларуси от границы с Украиной в места постоянной дислокации. Об этом он заявил, пишет «Белта», на совещании с военными в Лунинецком районе.

«После нашей определенной работы украинцы свои вооруженные силы и дополнительные войска, которые они перебросили к нашей границе, от границы отвели и вообще вывели из зоны белорусско-украинской границы», — сказал Лукашенко. По его словам, сейчас у властей Беларуси нет никаких «осложнений с украинцами».

Лукашенко также заявил, что планирует обсудить с Владимиром Путиным «дальнейшие шаги по Украине». Он считает, что РФ, Беларуси и Украине надо «побыстрее договариваться».

«Как бы они (в Украине) на нас косо ни смотрели, как бы они нас ни костыляли. Ну чуть ли не врагами называют. Мы никакие не враги для украинцев. Я уже много раз говорил. Это наши люди. Такие же люди, как мы, как русские, россияне. Нам надо побыстрее договариваться. Оказывается, можно договориться. Но главное, надо разговаривать. Если нет диалога, разговора — это будет эскалация, и будут гибнуть люди», - сказал он.

В конце июня — начале июля 2024 года власти Беларуси говорили о том, что украинские военные активизировались на границе двух стран. 1 июля Государственная пограничная служба Украины усилила границу, «чтобы не допустить любые действия, которые могут идти с территории Беларуси». В ответ Лукашенко заявил, что пограничники усилили границу Беларуси, а на позиции вывели ракетные системы «Искандер» и системы залпового огня «Полонез».