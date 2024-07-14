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Зеленский оценил оговорку Байдена, назвавшего Путина «президентом Украины»

CentralAsia (CA) -  Президент Владимир Зеленский прокомментировал оговорку президента США Джо Байдена, который назвал Путина «президентом Украины».

Глава украинского государства коснулся темы имевшего место инцидента в ходе визита в Ирландию, передает издание RTE.

«Это ошибка. Я думаю, что Соединённые Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мне кажется, мы можем забыть о некоторых ошибках», – сказал Зеленский.

При этом на мероприятии в США сразу после оговорки Байдена Зеленский заявил, что он лучше Путина.

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