Зеленский оценил оговорку Байдена, назвавшего Путина «президентом Украины»
- Азия и мир, общество
- 15:00, 14 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Президент Владимир Зеленский прокомментировал оговорку президента США Джо Байдена, который назвал Путина «президентом Украины».
Глава украинского государства коснулся темы имевшего место инцидента в ходе визита в Ирландию, передает издание RTE.
«Это ошибка. Я думаю, что Соединённые Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мне кажется, мы можем забыть о некоторых ошибках», – сказал Зеленский.
При этом на мероприятии в США сразу после оговорки Байдена Зеленский заявил, что он лучше Путина.
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