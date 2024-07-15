Культурная дипломатия Монголии привлекает новых партнеров в сфере спорта и СМИ, – The Diplomat

CentralAsia (MNG) - Монголия мыслит нестандартно в своих попытках диверсифицировать свою экономику, особенно за счет развития туристического сектора.

Цели экономической диверсификации и туризма Монголии сделали еще один шаг вперед. Последние партнерские отношения с лондонским футбольным клубом Премьер-лиги и Британской радиовещательной корпорацией (BBC) подчеркивают многокомпонентный подход Улан-Батора к продвижению культурной дипломатии для увеличения экономического разнообразия и туризма.

В последние годы культурные отношения Соединенного Королевства и Монголии продвинулись вперед.

В начале июня Монголия объявила о партнерстве со старейшим футбольным клубом Лондона «Фулхэм». Английская Премьер-лига – самая популярная спортивная лига в мире, и монгольским болельщикам она не нова. Менеджеры и игроки «Фулхэма» стоят десятки миллионов фунтов. Для молодого и активного населения Монголии прямое партнерство со всемирно признанной лигой — это больше, чем просто просмотр чемпионата мира по телевизору. Партнерство предполагает проведение спортивных мероприятий, национальный брендинг и содействие развитию туризма.

Более того, в рамках стратегии Монголии по развитию туризма партнерство с Фулхэмом включает в себя годовое продвижение GoMongolia, национального туристического бренда.

Согласно пресс-релизу футбольного клуба «Фулхэм», генеральный директор футбольного клуба «Фулхэм» Алистер Макинтош заявил: «Мы рады приветствовать GoMongolia в качестве официального партнера в предстоящем сезоне 2024/25. В течение срока этого партнерства мы будем тесно сотрудни чать с Министерством культуры Монголии, чтобы помочь им в достижении их целей. Мы рады скоро представить линейку тренировочных комплектов под брендом GoMongolia».

Более того, на церемонии подписания присутствовал вратарь «Фулхэма» Марк Шварцер, который играл в футбол с присутствовавшими на церемонии детьми.

Новое партнерство между Монголией и футбольным клубом «Фулхэм» иллюстрирует усилия Монголии по диверсификации своих культурных отношений при одновременном продвижении национального бренда в надежде на увеличение туризма и глобальную привлекательность.

За последнее десятилетие в сфере спорта и активного отдыха Монголии произошли некоторые улучшения. Спортивные мероприятия, такие как Улан-Баторский марафон, стали важными летними мероприятиями, в которых могут принять участие монголы и туристы. В марафоне UB 2024 года для участия зарегистрировались 157 000 человек. Также Монголия примет участие в Олимпийских играх 2024 года в Париже. Таким образом, партнерство между Монголией и футбольным клубом «Фулхэм» является еще одним примером усилий Улан-Батора по инвестированию в многоуровневый подход к диверсификации экономики.

Кроме того, большое значение имеет использование социальных сетей и партнерство со средствами массовой информации.

Британская радиовещательная корпорация (BBC) заключила партнерское соглашение с Монголией, чтобы продемонстрировать туристическую индустрию страны. BBC запустила «Знакомьтесь с современной Монголией» — путевой журнал о традициях и инновациях, призванный подчеркнуть современную культуру Монголии в сочетании с традициями кочевников.

Кроме того, BBC будет транслировать документальные фильмы, культурные мероприятия и праздники, чтобы привлечь внимание деловых кругов, туристов и инвесторов к Монголии. Партнерство Монголии и BBC может познакомить мировую аудиторию с историей, культурой и современным обществом Монголии. Ранее BBC сотрудничала с Gogo.mn для реализации проекта равенства 50:50.

В экономической ситуации Монголии, зависящей от горнодобывающей промышленности, для диверсификации правительству и частному сектору необходимо мыслить нестандартно. Социальные сети также играют большую роль в усилиях Монголии по привлечению большего количества туристов.

По данным Statista, в Монголии ожидается рост использования социальных сетей. «По прогнозам, рынок рекламы в социальных сетях в Монголии вырастет на 4,15% (2024–2028 годы), в результате чего в 2028 году объем рынка составит 18,9 миллиона долларов США». Для молодого населения Монголии использование социальных сетей является частью образа жизни. Познакомившись с миром через такие известные платформы, как Meta, Instagram, Tiktok и X, молодое поколение тесно привязано к этим новым средам. Таким образом, использование социальных сетей будет продолжать играть важную роль в экономике Монголии, туризме и взаимодействии молодежи с остальным миром.

Кроме того, Министерство культуры Монголии использует цифровое пространство социальных сетей для продвижения и демонстрации культурных мероприятий, национальных музеев, а также внутренних и международных мероприятий. Благодаря использованию этих платформ культурные мероприятия Монголии во Франции и Лондоне позволили всему миру получить доступ к современной Монголии в режиме реального времени.

С экономической точки зрения недавнее партнерство Монголии с футбольным клубом «Фулхэм» и BBC может помочь совершить новый поворот в культурной дипломатии и мягкой силе Монголии. Учитывая цифровую трансформацию, монгольские чиновники и влиятельные лица больше не привязаны к масштабным мероприятиям по продвижению культурных мероприятий. Новые формы культурной «мягкой силы» Монголии призваны укрепить связи с глобальными партнерами, одновременно создавая надежную стратегию социальных сетей для охвата новой аудитории по всему миру.

Эти творческие партнерства позволяют Монголии охватывать и привлекать инновационные отрасли промышленности, туризм и предприятия в надежде на содействие диверсификации экономики.

автор: Болор Лхаажав — исследователь, специализирующийся на Монголии, Китае, России, Японии, Восточной Азии и Америке. Она имеет степень магистра азиатско-тихоокеанских исследований Университета Сан-Франциск

перевод: Татар С.Майдар

источник: The Diplomat

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