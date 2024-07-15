Верблюды и пустыня Гоби: ФАО помогает монгольским фермерам адаптироваться к последствиям изменения климата

CentralAsia (MNG) - Нэргуй Очирбат пасет свое стадо – 30 двугорбых верблюдов – в самом сердце пустыни Гоби в Монголии. Своих первых верблюдов он получил в наследство от родителей и разводит их вот уже более 30 лет.

Верблюды выносливы и неприхотливы

«Верблюды – весьма выносливые, смирные существа, которые почти или совсем не нуждаются в уходе, – рассказывает Нергуй. – Они способны переносить суровые условия, а значит, идеально подходят для разведения в этом регионе, в отличие от других животных, требующих постоянного ухода».

Двугорбые верблюды дают шерсть и молоко круглый год, что делает их основным источником средств к существованию для его семьи. Эти представители вида верблюдовых могут выживать даже в самой неблагоприятной среде. Благодаря приспособленности к жизни в условиях пустынь они остаются одним из немногих животных, пригодных для выращивания в этом суровом регионе Монголии.

Изменение климата

Летом в пустыне Гоби устанавливается засушливая погода с песчаными бурями, а зимой здесь дуют свирепые ветры и температура опускается ниже нуля.

Вот уже несколько лет подряд южная часть Гоби страдает от экстремальных засух. Из-за отсутствия дождей поросшие травой холмы, где Нергуй раньше пас своих верблюдов, превратились в бесплодные, лишенные растительности территории. В результате нехватки пастбищ производство молока – жизненно важного пищевого продукта и источника дохода для живущих в регионе семей, занимающихся скотоводством – сократилось вдвое.

Возвращение в родные места

Изменение климатических условий в сочетании с сокращением пастбищных угодий вынуждает многих скотоводов, таких как Нергуй, перебираться в соседние районы в поисках лучших пастбищ и воды. «Однако верблюды неохотно меняют привычное поведение, не любят уходить из знакомых мест и часто пытаются вернуться обратно», – поясняет Нергуй, который изучил повадки бактрианов за много лет работы с этими животными.

«Теперь, когда надои снизились, скотоводам приходится зарабатывать на жизнь продажей верблюжьего мяса, а те, у кого верблюдов мало, перестали за ними ухаживать», – с тревогой отмечает Нергуй.

Новые подходы

Несмотря на эти трудности, он не хочет отказываться от своих верблюдов. Он решительно взялся за изучение новых подходов к повышению качества и количества верблюжьего молока.

Сейчас Нергуй работает на новой молочной ферме, которая была построена в рамках финансируемого Европейским союзом (ЕС) проекта «Преобразование структуры занятости в Монголии путем составления бюджета с учетом ЦУР». Этот проект, осуществляемый Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), призван создать возможности для занятости в засушливом регионе путем модернизации производственно-сбытовой цепочки верблюжьего молока.

Сама ферма – новаторский проект для страны. Скотоводы приходят на ферму со своими верблюдами и работают там в течение года. Они пользуются имеющимися мощностями и трудосберегающим оборудованием, включая стационарные доильные залы, передвижные доильные установки, складские помещения и кормосмесители.

За год они получают все необходимые знания для ведения собственного хозяйства. По окончании этого периода они могут либо продолжить работу на молочной ферме, либо создать собственное хозяйство и напрямую поставлять полученное молоко на перерабатывающий завод.

Верблюдоводство в новых условиях

Скотоводы в Монголии традиционно не дают своим верблюдам дополнительных кормов и доят их с сентября по февраль исключительно вручную. Но благодаря знаниям и ресурсам, полученным в рамках проекта, такие верблюдоводы, как Нергуй, которые раньше скептически относились к разведению верблюдов на фермах, убедились, что новые методы, включая выдачу дополнительного корма, позволяют увеличивать надои.

Благодаря предоставленному в рамках проекта доильному оборудованию им также удалось повысить качество молока и сократить объем трудоемкого ручного доения.

Население региона в значительной мере живет за счет продукции верблюдоводства, и проект помогает наращивать производство молока и повышать доходы скотоводов. Нергуй всегда готов поделиться полученными знаниями с другими скотоводами. Он надеется, что другие фермеры тоже освоят новые технологии и приемы и смогут получать выгоды от их применения.

«Раз дожди случаются все реже, а песчаные и пылевые бури – все чаще, значит верблюдоводам нужно осваивать и внедрять новые методы и технологии», – рассуждает Нергуй.

Даже сейчас, когда изменение климата оказывает разрушительное воздействие на пустыню Гоби, Нергуй мечтает о светлом будущем, в котором инновации помогут верблюдоводству процветать еще долгие годы.

Международный год верблюдовых

2024 год в ООН провозгласили Международным годом верблюдовых. Верблюдовые являются основным источником средств к существованию для миллионов домохозяйств, проживающих в неблагоприятных условиях в более чем 90 странах, и особенно для коренных народов и местных общин. Семейство верблюдовых, к которым относятся различные виды от альпак до двугорбых и одногорбых верблюдов, гуанако, лам и викуний, содействует обеспечению продовольственной безопасности, питания и экономического роста, а также имеет большое культурное и социальное значение для многих общин во всем мире.

источник: ООН

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения