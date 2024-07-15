Президент Байден направил приветственное письмо президенту Монголии

CentralAsia (MNG) - По случаю Национального фестиваля Монголии Наадам президент США Джозеф Робинетт Байден направил поздравительное письмо президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

В этом письме президент Байден выразил сердечные поздравления президенту Хурэлсуху и народу Монголии от имени народа Америки по случаю Национального фестиваля Монголии Наадам.

Президент Байден отметил, что взаимовыгодное партнерство Монголии и США важно для будущего демократии в Индо-Тихоокеанском регионе и что сотрудничество между двумя странами расширяется в минерально-энергетическом секторе, а также посредством двусторонних соглашений и проектов.

Президент Байден пожелал здоровья, процветания и счастья монголам, живущим во всех уголках мира, а также радостного празднования Национального фестиваля Монголии Наадам.

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