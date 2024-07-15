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Как выглядит форма Монголии для Олимпиады-2024

CentralAsia (MNG) -  По Сети разошлись кадры с формой для участников Олимпиады-2024 от Монголии. В этом году Летняя Олимпиада пройдет в Париже. Соревнования начнутся 26 июля и продлятся до 11 августа.

Парадная форма для сборной Монголии, участвующей в церемонии открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, разработана брендом Michel&Amazonka.

На парадной форме изображены национальные и олимпийские символы, в том числе девять государственных бунчуков, олимпийский факел, эмблема Олимпийских игр в Париже, а также изображения солнца и луны, искусно вышитые золотой нитью.

Фотографии с формой сборной Монголии облетели весь мир и собирают миллионы лайков и сотни тысяч комментариев во всех популярных социальных сетях. Пользователи восхищены красотой и оригинальностью костюмов.

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