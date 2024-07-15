Император Японии и Премьер-министр Фумио Кисида поздравили с праздником Наадам

CentralAsia (MNG) - По случаю национального праздника Наадам Его Величество Император Японии Нарухито и премьер-министр страны Кисида Фумио Кисида направили свои поздравления президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

Премьер-министр Кисида Фумио в своем поздравилении отметил: «В ходе продвижения отношений между двумя странами к «Особому стратегическому партнерству во имя мира и процветания» Вы, Президент Монголии, и я согласились и подтвердили, что «человек» является основой для укрепления отношений и сотрудничества во всех областях. Уверен, что в этом контексте обмен мнениями между гражданами двух стран будет расширяться и развиваться. Я поздравляю Вас и народ Монголии с Национальным праздником и желаю вам благополучия и процветания».

источник: Монцамэ

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