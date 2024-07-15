Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил по случаю Национального праздника Наадам

CentralAsia (MNG) - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин направил поздравления Президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа по случаю Национального праздника.

В поздравлении, в частности, говорится: «По случаю Национального праздника Монголии я хотел бы искренне поздравить вас, ваше правительство и народ и пожелать вам всего наилучшего. И Китай, и Монголия являются важными соседями друг для друга, и долгосрочное и стабильное развитие добрососедских отношений отвечает коренным интересам народов обеих стран. Вместе с вами я готов работать над достижением цели создания общей судьбы для двух стран, защищать политические основы отношений, углублять взаимоотношения и сотрудничество, а также развивать Всеобъемлющее стратегическое партнерство здоровым и стабильным образом».

В своем поздравлении Председатель КНР Си Цзиньпин пожелал Монголии процветания, а ее народу - мира и счастья.

источник: Монцамэ

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