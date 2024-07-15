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Король Великобритании Карл III поздравил с праздником

CentralAsia (MNG) -  По случаю Национального праздника Наадам Его Величество Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава Содружества Карл III направил поздравления президенту Монголии Хурэлсуху Ухнаа.

В своем поздравлении Король Карл III, передавая свои искренние поздравления, выразил уверенность в том, что Великобритания и Монголия продолжат сотрудничество по таким глобальным вопросам, как мир, процветание, окружающая среда и изменение климата.

«Я желаю вам крепкого здоровья, счастья и процветания народу Монголии», — говорится в поздравлении.

источник: Монцамэ

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