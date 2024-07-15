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Байден обратился к американцам после покушения на Трампа

CentralAsia (CA) -  Президент США Джо Байден выступил со специальным обращением после покушения на своего предшественника Дональда Трампа. Он призвал американцев «снизить градус» и «остыть».

Байден считает, что стрельба на митинге стала причиной, чтобы «сделать шаг назад». «Мы не можем допустить, чтобы насилие стало нормой. Политическая риторика этой страны накалилась. Пришло время остыть»,— сказал президент.

По мнению главы государства, необходимо «снизить градус в нашей политике». Он отметил, что между людьми существуют разногласия и «ставки на этих выборах чрезвычайно высоки», но «политика никогда не должна быть полем битвы в буквальном смысле». Президент также отметил, что «чем выше ставки, тем сильнее разгораются страсти». «Какими бы ни были наши убеждения, они никогда не должны переходить в насилие»,— добавил он.

Как отмечает Reuters, Байден в третий раз с момента прихода к власти в 2021 году использовал обстановку Овального кабинета для комментария по событиям, которые имеют большое значение для американцев.

45-й президент США Дональд Трамп 13 июля пережил покушение во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. В него стрелял 20-летний Томас Мэтью Крукс. Пуля задела ухо бывшего президента. Один участник митинга погиб, двое тяжело пострадали. Сам нападавший был убит сотрудниками Секретной службы.

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