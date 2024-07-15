Визуальная хронология стрельбы на митинге Трампа, - New York Times

CentralAsia (CA) - Бывшего президента США Дональда Трампа стащили со сцены на его митинге в Пенсильвании в субботу после того, как в направлении места, где он выступал, прозвучали выстрелы. Было видно, как у Трампа течет кровь из правого уха. Власти США заявили, что стрельба расследуется как покушение, пишет New York Times.

Место митинга Трампа на следующее утро после выстрелов

Митинг состоялся на территории Butler Farm Show в западной Пенсильвании, примерно в 35 милях к северу от Питтсбурга. В субботу днем десятки тысяч участников митинга начали прибывать после того, как двери открылись в 13:00

Трамп должен был начать говорить в 5 часов вечера, но появился на сцене только через час. Вот как развивались следующие 11 минут на основе кадров митинга.

06:03 вечера Трамп выходит на сцену, хлопая и указывая на толпу, пока играет песня «Боже, благослови США».

6:05 вечера когда песня заканчивается, Трамп подходит к кафедре и начинает говорить. Первые шесть минут он говорит о президенте Байдене и состоянии страны, а затем сосредотачивается на иммиграции.

6:11 вечера Трамп поворачивается направо и указывает на экран с диаграммой, показывающей статистику пересечения границы. Он смотрит на север, на трибуны, заполненные участниками митинга. За трибунами находятся здания примерно в 400 футах от сцены.

Примерно в то же время несколько участников митинга замечают мужчину с пистолетом на крыше одного из близлежащих зданий. На видео, размещенном в социальных сетях, слышно, как один из участников кричит: «Он на крыше. У него пистолет!»

Секунду спустя раздается выстрел, и Трамп останавливается на полуслове и вздрагивает. Он тянется к правому уху, когда быстро раздаются еще два выстрела, и ныряет за кафедру. Слышно, как один мужчина-агент Секретной службы кричит: «Ложись, ложись, ложись, ложись!»

На фотографии, сделанной фотографом New York Times Дагом Миллсом, по-видимому, запечатлена пуля, пролетающая мимо головы Трампа.

Агенты Секретной службы окружают Трампа, раздается еще пять выстрелов. Люди в толпе паникуют, кричат и приседают. На сцену выбегает еще больше сотрудников службы безопасности, в том числе несколько вооруженных до зубов агентов правоохранительных органов.

Примерно через 42 секунды после начала стрельбы агенты остаются на корточках над Трампом, пока не слышно, как один из агентов говорит: «Стрелок упал». Секретная служба позже подтвердила в своем заявлении , что ее «сотрудники нейтрализовали стрелка».

Толпа хлопает и ликует, когда агенты помогают Трампу встать. Когда он встает, на его правом ухе и на лице видны полосы крови. Его охрана начинает вести его к лестнице, но перед тем, как покинуть сцену, Трамп останавливается и поднимает кулак, потрясая им в воздухе и, кажется, беззвучно произнося слова «Борьба! Борьба! Борьба!» Толпа разражается скандированием «США! США! США!».

Через две минуты после стрельбы агенты выводят Трампа со сцены, он в последний раз потрясает кулаком в воздухе, прежде чем его сазают в черный внедорожник.

Зритель, стоявший прямо за пределами территории, рассказал в интервью BBC, что через несколько минут после начала речи Трампа он заметил, что кто-то «ползет по крыше, как медведь», явно вооруженный винтовкой, и что он пытался сообщить об этом в полицию. Сотрудники правоохранительных органов позже заявили, что стрелявший открыл огонь с возвышенности за пределами периметра безопасности митинга.

После стрельбы тело стрелка было замечено на крыше одного из зданий справа от Трампа. По словам сотрудников правоохранительных органов, на месте происшествия была обнаружена полуавтоматическая винтовка типа AR-15.

«В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха», — написал Трамп в посте на своей социальной платформе Truth Social. «Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу».

Вскоре после стрельбы представитель предвыборной кампании Трампа заявил, что бывший президент чувствует себя «хорошо». Трамп все равно примет участие в Национальном съезде Республиканской партии на этой неделе, говорится в заявлении его советников.

Один из зрителей митинга, Кори Комператоре , 50-летний пожарный, был застрелен. Двое других получили тяжелые ранения.

Сцены после расстрела

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