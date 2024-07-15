В Индии прошла «свадьба века» детей миллиардеров, на нее потратили до $600 млн

Анант Амбани и Радхики Мерчант

CentralAsia (CA) - В Мумбае 12-14 июля состоялась свадьба 29-летнего Ананта Амбани, сына одного из богатейших людей мира Мукеша Амбани, и 29-летней Радхики Мерчант, дочери главы фармацевтической компании Encore Healthcare Вирена Мерчанта, сообщают СМИ.

По неофициальным данным, расходы на свадьбу, включая предшествовавшие ей мероприятия, связанные с помолвкой, и другие сопутствующие торжества, могли составить в общей сложности от $300 млн до $600 млн. Никакие официальные данные о стоимости мероприятия не раскрываются.

Отец жениха — Мукеш Амбани, основатель, руководитель и совладелец многопрофильного конгломерата Reliance Industries — занимает девятую строчку в списке Forbes самых богатых людей мира, его состояние оценивается в $116 млрд. Состояние отца невесты Вирена Мерчанта оценивается примерно в $100 млн, а его компания Encore Healthcare — примерно в $2,5 млрд.

Свадьба прошла в мумбайском выставочном центре Jio World, который принадлежит компании Reliance Industries. Среди знаменитостей, приехавших на свадьбу, были замечены бывшие британские премьер-министры Борис Джонсон и Тони Блэр с женой Шери, телеведущие Ким и Клоуи Кардашьян, индийские фотомодели и актрисы Айшвария Рай, Приянка Чопра, бывший американский профессиональный боксер Майк Тайсон, американский рестлер и актер Джон Сина, американский певец и музыкант Ник Джонас, премьер Индии Наренда Моди.

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В марте на одном из мероприятий, связанных с помолвкой, был дан концерт, на котором помимо прочих выступила американская певица Рианна. По неофициальным данным, этот концерт обошелся в $150 млн. В числе гостей этого мероприятия были замечены Билл Гейтс, Марк Цукерберг и Иванка Трамп. Еще в одном концерте, предшествовавшем свадьбе, выступил Джастин Бибер — по неофициальным данным, его гонорар составил $10 млн.

В мае в рамках помолвки также состоялся четырехдневный круиз на лайнере, где помимо прочих выступали группа Backstreet Boys, а также певица Кейти Перри и диджей Давид Гетта. Круиз прошел у берегов Франции и Италии.