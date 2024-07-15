Дожди с грозами ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 16-18 июля под влиянием циклона пройдут дожди с грозами, также ожидаются град, шквал и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

16-18 июля на севере, юго-востоке, в центре, 16-17 июля на северо-западе и юге, 17-18 июля на востоке страны временами прогнозируется сильный дождь.

На западе страны температура воздуха днем +25+36°С, небольшое повышение температуры ожидается на северо-западе – до +25+30°С, на юге – до +27+37°С, на юго-востоке – до +25+35°С. Понижение температуры синоптики прогнозируют на севере и в центре – до +21+30°С, а также на востоке республики – до +23+32°С.

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