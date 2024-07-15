Российские власти предложили мигрантам не свистеть и не цокать понравившимся женщинам. А также не шептаться на родном языке

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CentralAsia (CA) - Федеральное агентство по делам национальностей РФ разработало курс по социально-культурной адаптации трудовых мигрантов из Центральной Азии, сообщила 15 июля газета «Коммерсант», изучившая материалы курса.

По информации издания, подготовленный курс — это 70-минутная лекция, состоящая из четырех частей. В первой из них говорится о миграционном и трудовом законодательстве РФ. В частности, мигрантам рассказывают о порядке въезда и пребывания иностранцев в России, о правилах оформления патента и заключения трудового договора. Также мигрантам говорят, что в России есть возможность «получить гражданство России в упрощенном порядке, отслужив по контракту в вооруженных силах».

Во второй части, «Основы неформального поведения в России», мигрантов просят «вести себя так, как принято в России». «Коммерсант» приводит несколько цитат из этого раздела:

«Россияне — многонациональный народ, но все говорят по-русски».

«Обращения «брат» или «сестра» не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми».

«Не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей».

«В России не принято… совершать религиозные обряды на улице. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных».

В этом же разделе говорится об «основах поведения с противоположным полом». В материалах курса отмечается, что «женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду», и это не свидетельствует о их «готовности к знакомствам». Мигрантов предупреждают, что им нельзя «дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду» незнакомых женщин и мужчин, поскольку «такие действия могут быть расценены как домогательство».

«Не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины», - говорится в сообщении.

В третьей части курса рассказывается об ответственности за несоблюдение законодательства РФ, в частности, мигрантов призывают не ходить на митинги и демонстрации, поскольку участников несогласованных акций «задерживают и штрафуют, а иностранных граждан могут депортировать». В заключительном блоке говорится об истории отношений России и стран Центральной Азии.

К текстовым материалам прилагаются 11 анимационных роликов. Главный герой видео Тимур рассказывает о правилах жизни в России. Каждый ролик начинается с таких слов: «Ас-саляму алейкум, уважаемые братья и сестры! Меня зовут Тимур, и я москвич уже как десять лет». Содержание роликов, как отмечает «Коммерсант», во многом совпадает с содержанием лекционных материалов.

Замглавы Федерального агентства по делам национальностей Станислав Бедкин сообщил, что разработанный курс «успешно прошел апробацию» в четырех регионах, в том числе в Московской области. После тестирования ведомство направило обновленный курс во все регионы.

Директор межрегионального ресурсного центра в сфере адаптации мигрантов и межнациональных отношений «ПСП-фонд» Борис Панич заявил «Коммерсанту», что в регионах нет структур и специалистов, которые могли бы в широком масштабе проводить такие занятия с мигрантами. Также, по его словам, не хватает площадок, где можно собирать много мигрантов.