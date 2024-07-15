Землетрясение магнитудой 3,7 произошло на границе Казахстана и России

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CentralAsia (KZ) - Землетрясение на границе Казахстана и России произошло 15 июля.

Национальный ядерный центр (НЯЦ) РК зафиксировал явление в 04:41 утра по времени Астаны, в 250 км от Усть-Каменогорска. Его магнитуда составила 3,7 балла.

«14 июля в 4:41 по времени Астаны было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,7. Эпицентр находился в юго-восточном направлении от Усть-Каменогорска», – говорится в сообщении НЯЦ.

В МЧС РК сообщили, что в Казахстане землетрясение не ощущалось, и оно не вызвало разрушений или паники.

При этом в ведомстве напомнили, что сайт ТОО «Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований» временно не функционирует из-за технических работ.

В связи с этим информация по факту землетрясения будет размещаться на официальном сайте МЧС в разделе «Экстренная информация».

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