Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра Эстонии. Она возглавит дипломатическую службу Евросоюза

Кая Каллас

CentralAsia (CA) - Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Об этом сообщает ERR.

Отставка Каллас была запланированной — в ближайшее время Каллас начнет работать в должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам.

Преемником Каллас на посту премьера, как ожидается, будет Кристен Михал, который сейчас занимает должность министра по вопросам климата.

Каллас возглавляла правительство Эстонии с 2021 года.

На посту главы европейской дипломатии Каллас сменит Жозепа Борреля.