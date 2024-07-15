Кая Каллас подала в отставку с поста премьер-министра Эстонии. Она возглавит дипломатическую службу Евросоюза
- Азия и мир, общество
- 15:17, 15 июля 2024
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Кая Каллас
CentralAsia (CA) - Премьер Эстонии Кая Каллас и правительство страны подали в отставку. Об этом сообщает ERR.
Отставка Каллас была запланированной — в ближайшее время Каллас начнет работать в должности Верховного представителя ЕС по иностранным делам.
Преемником Каллас на посту премьера, как ожидается, будет Кристен Михал, который сейчас занимает должность министра по вопросам климата.
Каллас возглавляла правительство Эстонии с 2021 года.
На посту главы европейской дипломатии Каллас сменит Жозепа Борреля.
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