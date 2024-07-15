Покушение на Трампа стало крупнейшим за 40 лет провалом Секретной службы США, - Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа можно считать крупнейшим провалом Секретной службы страны со времен покушения на Рональда Рейгана в 1981 году, пишет газета Wall Street Journal.

«Произошедшее в субботу стало, возможно, самым серьезным кризисом для Секретной службы с тех пор, как в 1981 году Джон Хинкли-младший выстрелил в президента Рональда Рейгана на выходе из отеля Washington Hilton», - говорится в сообщении газеты.

По мнению бывшего заместителя помощника главы ведомства Билла Пикла, у Секретной службы США нет оправдания тому, что она не смогла обеспечить прикрытие крыши здания примерно в 100 метрах от места, где находился Трамп.

Американский конгресс проведет слушания по поводу «неоправданных нарушений мер безопасности» на предвыборном митинге претендента в кандидаты на президентских выборах в США в Пенсильвании. Некоторые республиканцы и демократы выступили с призывом также проанализировать действия сотрудников Секретной службы.

В первую очередь, как отметили авторы публикации, расследование сделает упор на одном вопросе: каким образом 20-летний стрелок-одиночка смог расположиться с оружием на крыше здания в сотне метров от места, где находился Трамп. По мнению бывшего заместителя помощника главы ведомства Билла Пикла, у Секретной службы США нет оправдания тому, что она не смогла обеспечить прикрытие крыши здания примерно в 100 метрах от места, где находился Трамп.

По его словам, следователям предстоит оценить, как Секретная служба взаимодействовала с местными правоохранителями и использовала технологии, в том числе беспилотные летательные аппараты, для выявления потенциальных угроз.

О покушении на жизнь Дональда Трампа сообщалось вечером 13 июля. Стрелок был ликвидирован на месте, в 140 метрах от трибуны, где выступал бывший президент Соединенных Штатов. Позднее появилась информация о том, что дома и в автомобиле у стрелка были найдены взрывные устройства.