Почта Монголии: о самой древней почтовой службе мира и что означает надпись «Монгол шуудан» на почтовых марках

CentralAsia (MNG) - Для многих коллекционеров марок, особенно тех, кто увлекался филателией в детстве, надпись «Монгол шуудан» на монгольских почтовых марках всегда была загадкой и поводом для восхищения. Эти странные слова, написанные кириллицей на ярких, красочных и часто необычных по форме марках, казались чем-то магическим.

История почтовой службы Монголии уходит корнями в далекое прошлое. Считается, что она была основана в 1234 году и это делает её одной из старейших, если не самой первой, организованной почтовой службой в мире. Это произошло во времена расцвета Монгольской империи, когда возникла острая необходимость в быстрой и надежной системе связи между различными частями огромного государства.

Так появилась знаменитая «уртонная почта» — уникальная почтовая служба, основой которой являлись конные гонцы и эстафетная передача древней корреспонденции. Такая организация почтовой службы была очень эффективной. Гонцы могли доставить послание из одного конца империи в другой всего за две недели. Могли преодолеть в день расстояние около 200 километров. Это было невероятным достижением для того времени.

Важным элементом монгольской почты того времени была «пайцза» — специальная пластинка из дерева, бронзы, серебра или золота, которая вручалась гонцам. Эта пластинка давала право гонцу быстро менять уставшую лошадь на свежую на специальных станциях, расположенных по всем маршрутам монгольских почтовых трактов. Интересно, что эта система оказала влияние на развитие почтовой службы в других странах. Например, знаменитая русская ямская гоньба во многом была повторением монгольской модели.

Несмотря на столь древнюю историю почтовой службы, собственные почтовые марки в Монголии появились сравнительно поздно — только в 1924 году, почти через 700 лет после основания почты. А загадочная надпись «Монгол шуудан» начала использоваться на марках еще позже — с 1943 года, и продолжает красоваться на всех монгольских марках до наших дней.

Интересно, что даже среди профессиональных филателистов долгое время существовало заблуждение относительно значения этой надписи. Например, авторитетное англоязычное издание «Каталог Скотта», которое выходит с 1868 года и считается одним из самых уважаемых филателистических справочников в мире, утверждало, что «шуудан» — это краткое наименование страны, а «монгол шуудан» — полное название Монголии, которое и печатается на марках.

На самом деле, все гораздо проще и прозаичнее. «Монгол шуудан» в переводе с монгольского языка означает всего лишь «почта Монголии». Никакой магии или скрытого смысла — просто название почтовой службы страны, аналогичное «Почте России» или «United States Postal Service».

Современная почтовая система Монголии имеет свои уникальные особенности. Например, в стране практически отсутствуют привычные нам почтовые ящики в домах или на улицах. Вместо этого граждане Монголии забирают свою корреспонденцию — письма, газеты, журналы и открытки — непосредственно в почтовых отделениях. Для тех, кто не хочет или не может посещать почту лично, существует возможность заказать доставку корреспонденции на дом с помощью курьера.

источник: iXBT.com

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