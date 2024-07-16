2 медали завоевали монгольские школьники на Международной биологической олимпиаде

CentralAsia (MNG) - Две бронзовые медали – с таким результатом завершилось выступление монгольских школьников на 35-й Международной биологической олимпиаде, прошедшей в Республике Казахстан.

В Казахстане завершилась 35-я Международная биологическая олимпиада. Соревнование, объединившее около 300 школьников из 81 страны, среди которых – Китай, ОАЭ, Венгрия, Сирия, Франция, Индия, Россия и другие государства, стало успешным для монгольских школьников. Участники нашей сборной привезли домой две бронзовые медали.

Медали завоевали ученица МИШЭЭЛ Галсанчимэд из школы «ШИНЭ ҮЕ», и ученик ИРЭЭДУЙ Гэсэр из лицей-школы «Байгаль-Эх».

источник: middleasainnews.com

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