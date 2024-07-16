Завершился государственный визит Его Величества Короля Бутана

CentralAsia (MNG) -

Завершился государственный визит Его Величества Короля Королевства Бутан Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука в Монголию по приглашению Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа.

В ходе визита Главы государств Монголии и Королевства Бутан приняли совместное заявление и договорились обогатить двусторонние отношения и сотрудничество экономическим содержанием, а также добиться реального прогресса в таких приоритетных областях, как сельское хозяйство, здравоохранение, культура, образование и туризм.

Монголия рассматривает Королевство Бутан как важного партнера в Южной Азии в рамках своей политики активного участия в многостороннем сотрудничестве в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Этот визит имел историческое значение для оценки текущего сотрудничество между двумя странами, определения перспектив, углубления связей, сотрудничества и дружбы между народами.

В Международном аэропорту «Чингис хаан» Его Величество Короля Королевства Бутан Джигме Кхесара Намгьяла Вангчука и бутанскую делегацию провожали Министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и другие официальные лица.

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