Дональд Трамп впервые появился на публике после покушения

CentralAsia (CA) - Дональд Трамп пришел на национальный съезд Республиканской партии в городе Милуоки, штат Висконсин, где его официально выдвинули в качестве кандидата в президенты. До этого Трамп объявил своего кандидата на пост вице-президента — сенатора Джеймса Дэвида Вэнса.

Выбор Дональдом Трампом 39-летнего сенатора от штата Огайо Дж. Д. Вэнса в качестве кандидата в вице-президенты говорит о том, что Трамп знает: эти выборы будут выиграны или проиграны в нескольких промышленных штатах — Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, отмечает корреспондент Би-би-си в США Энтони Зуркер.

Уроженец Огайо, Вэнс привлек к себе внимание после выхода своего бестселлера «Деревенская элегия», в котором он рассказал, как рос в рабочей среде и как это повлияло на его политику и мировоззрение.

Благодаря своему опыту Вэнс способен привлечь тех белых избирателей из рабочего класса, которые неохотно голосовали за Трампа в 2016 году.

При этом у Вэнса за плечами — престижный Йельский университет и опыт венчурного предпринимательства.

Вэнс критиковал Трампа в преддверии той гонки восемь лет назад — на что демократы, несомненно, укажут — но с тех пор он стал ярым защитником бывшего президента — особенно на новостных телеканалах.

Его недавняя лояльность и эффективность как политика, безусловно, повлияли на решение Трампа.

По оценке Reuters, Вэнс близок к Трампу во взглядах на внешнюю, внутренюю и экономическую политику: он изоляционист и экономический популист.

Вэнс принадлежит к той группе республиканцев в Конгрессе, из-за которой на полгода затормозилась американская помощь Украине. Он вместе с соратниками считает, что США должны прежде всего заниматься укреплением южной границы и борьбой с нелегальной иммиграцией, а также противостоянием с Китаем.

Военную помощь Украине в ее противостоянии российской агрессии Вэнс считает нецелесообразной для Америки.

Тем временем в парке Ред-Эрроу в центре Милуоки проходит митинг, участники которого недовольны кандидатами от обеих партий – и Трампом, и Байденом, сообщает из Милуоки корреспондент Би-би-си Джин Ширин.