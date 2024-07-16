Байден согласился на новые дебаты с Трампом

CentralAsia (CA) - Президент США Джо Байден заявил, что готов к новым дебатам с Дональдом Трампом в сентябре. Об этом он заявил в интервью для NBC News.

Его спросили, не опасается ли он, что предстоящие дебаты, как и прошлые, будут для него крайне неудачными. На это Байден ответил: «Я не планирую снова выступать на том же уровне».

В этом же интервью Байден в очередной заявил, что не будет выходить из предвыборной гонки. Кроме того, американский лидер заявил, что у него хорошая острота ума и что он всего на три года старше Трампа.

Неделю назад Трамп призвал Байдена на дебаты, отметив, что у президента будет возможность реабилитироваться за неудачу на прошлых дебатах.

Первый раунд дебатов Байдена и Трампа прошел 27 июня в Атланте. Очередные президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. На пост главы государства претендуют действующий президент Соединенных Штатов Джозеф Байден и экс-президент США Дональд Трамп.