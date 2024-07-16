Глава Секретной службы США прокомментировала покушение на Трампа

CentralAsia (CA) - Глава Секретной службы США Кимберли Читл, комментируя покушение на экс-президента США Дональда Трампа, заявила, что планирует выяснить, что было сделано не так, и как не допустить подобного в будущем. Ответственность за произошедшее Читл взяла на себя.

«Вся ответственность лежит на мне. Я — директор Секретной службы, и мне нужно убедиться, что мы проводим проверку и выделяем необходимые ресурсы нашему персоналу»,— cказала Кимберли Читл телеканалу ABC.

Комментируя информацию о том, что участники митинга заметили стрелка на крыше незадолго до того, как он открыл огонь, Кимберли Читл заявила, что между этим моментом и началом стрельбы прошел «очень короткий промежуток времени».

«Поиск этого человека, его обнаружение и в конечном итоге его нейтрализация произошли в очень короткий период времени, и это очень усложняет задачу»,— сказала она.

В день митинга сотрудники Секретной службы отвечали за внутренний периметр, уточнила Кимберли Читл, а здание, с крыши которого были произведены выстрелы, охранялось местной полицией.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела верхнюю часть правого уха политика. Один из участников митинга погиб, двое были тяжело ранены. Нападавшего — 20-летнего Томаса Мэттью Крукса — сотрудники Секретной службы застрелили сразу после первых выстрелов в сторону сцены. Трамп назвал работу Секретной службы фантастической. Wall Street Journal писал, что покушение на Трампа стало крупнейшим за 40 лет провалом Секретной службы США