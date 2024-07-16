Фото — Мадрид встретил чемпиона Евро-2024

CentralAsia (CA) - В Мадриде тысячи болельщиков вышли на массовое чествование чемпиона Евро-2024. Сборная команда по футболу Испании вернулась домой с победой.

Испания обыграла Англию со счетом 2:1 в воскресном финале в Берлине и завоевала свою рекордную четвертую европейскую корону.

Футболистам устроили прием с королем Испании Филиппом VI и его семьей. Далее на площади Сибелес болельщики выстроились вдоль улиц во время парада испанских автобусов с открытым верхом в ожидании увидеть спортсменов и трофей Анри Делоне.

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