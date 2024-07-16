Вакцинация детей в мире не вернулась к допандемийному уровню

CentralAsia (CA) - Вакцинация детей по всему миру столкнулась с трудностями и не достигла уровней, зафиксированных в допандемийный период.

По данным ВОЗ и ЮНИСЕФ, в прошлом году только 84% детей или 108 млн получили три дозы вакцины АКДС, предназначенной для защиты от дифтерии, столбняка и коклюша. В то же время количество детей, которые не получили ни одной дозы вакцины, увеличилось с 13,9 млн в 2022 году до 14,5 млн в 2023 году. Кроме того, 6,5 млн детей не получили третью дозу вакцины, необходимую для эффективной защиты в младенчестве и раннем детстве.

Большая часть непривитых детей проживает в 31 стране, где ситуация в сфере здравоохранения нестабильна, что делает их особенно уязвимыми перед заболеваниями, которые можно предотвратить вакцинацией.

По мнению экспертов, эти тенденции, свидетельствуют о том, что глобальный охват иммунизацией практически не изменился с 2022 года и, что еще более тревожно, до сих пор не вернулся к уровням 2019 года. То есть они отражают текущие вызовы, связанные с перебоями в предоставлении медицинских услуг, логистическими проблемами, нерешительностью в отношении вакцинации и неравенством в доступе к медицинским услугам.