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В Омане в результате стрельбы возле мечети погибли четыре человека

CentralAsia (CA) -  Четыре человека погибли, несколько получили ранения из-за стрельбы возле мечети в столице Омана Маскате, сообщает Reuters.

Такое происшествие – редкость в одной из самых стабильных стран Ближнего Востока, которая граничит с Йеменом, Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, пишет издание.

«Приняты все необходимые меры безопасности, идёт сбор доказательств и расследование», – говорится в заявлении полиции.

Оман сохранял нейтралитет в этом неспокойном регионе и выступал посредником в спорах, в том числе между США и Ираном.

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