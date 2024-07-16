В Омане в результате стрельбы возле мечети погибли четыре человека

CentralAsia (CA) - Четыре человека погибли, несколько получили ранения из-за стрельбы возле мечети в столице Омана Маскате, сообщает Reuters.

Такое происшествие – редкость в одной из самых стабильных стран Ближнего Востока, которая граничит с Йеменом, Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами, пишет издание.

«Приняты все необходимые меры безопасности, идёт сбор доказательств и расследование», – говорится в заявлении полиции.

Оман сохранял нейтралитет в этом неспокойном регионе и выступал посредником в спорах, в том числе между США и Ираном.