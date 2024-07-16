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В Москве 15 мигрантов отравились шаурмой

CentralAsia (CA) -  В Москве по меньшей мере 15 мигрантов отравились шаурмой, всех госпитализировали, сообщает московское управление Следственного комитета.

По данным Mash, мигранты ели шаурму в ларьке на Дмитровском шоссе, которая могла быть источником отравления. Сейчас следователи и сотрудники Роспотребнадзора проводят обследование хостела, а также расположенной рядом точки быстрого питания.

По данным SHOT, все отравившиеся — граждане Узбекистана и Таджикистана.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до двух лет.

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