Выбрав Вэнса, Трамп усилил раскол со старой гвардией внешней политики Республиканской партии, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Выбор бывшим президентом США Дональдом Трампом Джей Ди Вэнса в качестве своего напарника по президентской гонке окончательно ознаменовал его разрыв со старой гвардией внешней политики своей партии, пишет Bloomberg.

Первым официальным кандидатом в его потенциальную администрацию стал 39-летний бывший морской пехотинец, который голосовал против увеличения военной помощи Украине, хочет помочь Израилю «закончить работу» против ХАМАС и утверждает, что США «слишком растянуты» за рубежом и должны сосредоточиться на Азии, чтобы противостоять Китаю.

Его взгляды отражают подъем нового направления политики, разделяемого молодыми республиканцами — и подпитываемого Трампом — о том, что старые пути устарели. Их подход ставит под сомнение некогда общепринятую мудрость о том, что США должны стремиться к первенству посредством руководства глобальными альянсами, продвигать демократию и побуждать другие страны принять американские ценности.

Бывший посол США в НАТО при президенте Бараке Обаме Иво Даалдер заявил, что это первое назначение, которое он [Трамп] сделал на свой предполагаемый второй срок.

«И это показывает, что он [Трамп] ищет того, кто разделяет его взгляды, а не противоречит им, по крайней мере, в том, что касается Украины, НАТО и внешней политики», - сказал Даалдер о ыборе Трампом Вэнса

В более широком смысле, выбор сигнализирует о том, что Трамп меньше заинтересован в попытках успокоить традиционалистов партии, которых он обхаживал в 2016 году. В свой первый срок Трамп окружил себя группой, которая стала известна как взрослые в комнате, назначенцами, такими как бывший глава Exxon Mobil Corp. Рекс Тиллерсон и отставной генерал Джим Мэттис. Иногда они открыто сопротивлялись директивам Трампа. В других случаях они тихо игнорировали их.

На этот раз Трамп открыто разрывает с оборонным истеблишментом Республиканской партии, такими как его предыдущий вице-президент Майк Пенс и лидером меньшинства в Сенате Митч Макконнелл. Макконнелл, который объявил, что не будет баллотироваться на новый срок в качестве лидера своей партии, вел риторическую борьбу с изоляционистскими голосами, такими как Вэнс, которые он сравнил с движением «Америка прежде всего», выступавшим против помощи Великобритании и другим союзникам до нападения на Перл-Харбор в 1941 году.

Макконнелла освистали, когда он появился на Национальном съезде Республиканской партии в Милуоки в понедельник, в то время как Вэнса встретили как рок-звезду, когда он вышел на трибуну вскоре после того, как Трамп объявил о своем выборе.

Другие же твердо придерживаются взглядов Вэнса в рамках долгосрочной тенденции, которая восходит, по крайней мере, к временам Обамы, который отстаивал широко разрекламированный «поворот» в сторону Азии.

«Со времен президента Кеннеди Соединенные Штаты просили Европу делать больше», — заявил в мае британский политик Дэвид Лэмми, прежде чем он стал министром иностранных дел после победы Лейбористской партии в этом месяце. «Мой друг, сенатор Вэнс, прав, когда говорит, что у нас в Европе есть проблема, которую нам нужно решить с помощью более высоких расходов на оборону».

Пока еще слишком рано говорить, насколько Трамп прислушается к совету Вэнса, если они победят в ноябре. Но если он это сделает, США займут еще более скептическое положение по отношению к Украине, чем Трамп выражал до сих пор. Сенатор из Огайо заявил, что выступает против любой дальнейшей помощи Украине и настаивает на скорейшем заключении мира.

«Я считаю нелепым, что мы сосредоточены на этой границе в Украине», — сказал однажды Вэнс в подкасте Стива Бэннона. «Я должен быть с вами честен, мне на самом деле все равно, что произойдет с Украиной так или иначе».

Он присоединяется к голосам вокруг Трампа, которые ясно дали понять, что не будут противостоять скептицизму бывшего президента, и может еще больше его подогреть. Другим является бывший посол Трампа в Германии Ричард Гренелл, который заявил на круглом столе Bloomberg News в понедельник, что территориальная целостность Украины должна быть сохранена, но любая сделка должна предусматривать «автономные зоны» или районы, где «поддерживаемые Россией сепаратисты сохраняют контроль».

Взгляды Вэнса были бы благом для азиатских стран и Тайваня, которые предупреждали о растущем «китайском вторжении». Он сказал, что он «фанат AUKUS», оборонительного альянса с Великобританией и Австралией, который стремится противостоять Китаю с помощью усиленного флота подводных лодок, а также обмена технологиями.

«Выбор Вэнса показывает, что неоконсервативные, глобалистские упрямцы в Республиканской партии бессмысленны и политически бессильны», — сказал Кристиан Уитон, политический назначенец Госдепартамента при президентах Джордже Буше-младшем и Трампе. «Трамп последовал примеру Билла Клинтона и выбрал кандидата, который отражал его взгляды, а не уравновешивал их. Это смело и разумно».

«Крепкий орешек»

Первая реакция союзников, извлекших выгоду из подхода президента Джо Байдена «поддержка Америки», подтвердила ощущение, которое царило на саммите НАТО на прошлой неделе в Вашингтоне: несмотря на заверения Байдена и настойчивые заявления республиканцев о том, что Трамп не выйдет из альянса, Европа все больше оказывается предоставленной самой себе.

«Назначение Вэнса на пост вице-президента показывает нам в Европе, что мы должны продолжать прилагать усилия, чтобы самим больше заботиться о европейской безопасности и суверенитете», — написал немецкий законодатель Метин Хакверди в X. «Крепкий орешек».

Решение Вэнса приветствовали республиканцы всех мастей, однако оно вызвало быстрое противодействие со стороны тех, кто утверждает, что мирные переговоры сейчас могут позволить президенту России Владимиру Путину избежать ответственности за вторжение на Украину.

«В той степени, в которой вице-президент Вэнс будет иметь какое-либо влияние, он, несомненно, подтолкнет президента Трампа к отказу от Украины», — сказал Кори Шаке, директор по исследованиям внешней и оборонной политики в Американском институте предпринимательства. «Его взгляды и непреклонность осложнят отношения альянса, затруднив получение международной поддержки для политики, которая сделает Америку безопасной и процветающей».