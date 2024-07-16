Ученые нашли на Луне пещеру

Ученые предполагали, что «лунные ямы», подобные этой, могут быть входами в пещеры — теперь у них есть доказательства.

CentralAsia (CA) - Ученые впервые обнаружили на Луне пещеру, которая теоретически может быть идеальным местом для обустройства обитаемой базы на спутнике Земли, пишет «Би-би-си».

Глубина пещеры, найденной итальянскими учеными при помощи радара, составляет по меньшей мере 100 метров. Однако исследователи предполагают, что она является лишь одной из сотен подобных пещер, которые скрываются в «еще не изученном подземном мире» Луны.

Ученые Лоренцо Бруццоне и Леонард Каррер из Университета Тренто в Италии обнаружили пещеру, изучая снимки хорошо известного лунного района под названием Море Спокойствия.

Это лунное море можно увидеть с Земли невооруженным глазом, и именно там в 1969 году осуществили первую в истории посадку американские астронавты миссии «Апполон-11».

Вход в пещеру находится на лунной поверхности, а под ним располагаются вертикальные стены и идущее под наклон внутреннее пространство.

Ученые предполагают, что пещера возникла миллионы или даже миллиарды лет назад, когда на Луне передвигалась раскаленная лава — именно она могла проделать в камнях такой тоннель.

Ближайшим похожим феноменом на Земле ученые считают вулканические пещеры на испанском острове Лансароте, говорит профессор Каррер. Он добавляет, что итальянские ученые посещали этот остров во время своих исследований.

Ученые заподозрили, что на Луне есть пещеры, еще около 50 лет назад. Но только в 2010 году американское космическое агентство НАСА отправило на лунную орбиту аппарат под названием Lunar Reconnaissance Orbiter, который при помощи радаров изучил места, где могли находиться входы в пещеры.

В результате анализа полученных им изображений и было сделано нынешнее открытие.

«Это потрясающе. Когда делаешь такие открытия, то смотришь на получившиеся снимки и понимаешь, что ты первый человек в истории человечества, который это видит», — рассказывает Каррер.

Он добавляет, что авторы исследования сразу поняли, что лунная пещера может быть хорошим местом для базы астронавтов. «В конце концов жизнь на Земле начиналась именно в пещерах, так что люди могли бы поселиться в них и на Луне», — замечает Каррер.

Открытую ими пещеру еще предстоит изучить — и для этого ученые надеются использовать радары, камеры или даже роботов. Пока им не известна ни точная глубина этой пещеры, ни точный механизм их возникновения.

«У нас есть очень хорошие фотографии поверхности — в разрешении до 25 сантиметров. Мы можем рассмотреть место, где приземлилась миссия „Аполлон“, но ничего не знаем о том, что находится под поверхностью. Здесь есть огромные возможности для открытий», — сказал «Би-би-си» Франческо Сауро из Европейского космического агентства.

Что же касается обустройства в пещере лунной базы, то эту идею в интервью «Би-би-си» поддержала первая британская женщина-астронавт Хелен Шармен. Она предполагает, что люди могут поселиться в пещере уже через 20-30 лет.

Впрочем, поскольку эта пещера очень глубокая, для передвижения астронавтам понадобится «лифт или реактивные ранцы», считает Шармен.

Ученые надеются, что обнаружение лунной пещеры поможет им в изучении Марса — другого космического объекта, расположенного на гораздо более далеком расстоянии от Земли.

Если подобные пещеры будут найдены и на Марсе, это может открыть новые возможности для поисков жизни на «красной планете». В том случае если такая жизнь существует, то почти наверняка скрывается в пещерах, способных дать защиту от внешнего воздействия на поверхности Марса, считают ученые.

Кроме того, изучение лунных пещер представляет большой интерес с точки зрения изучения истории Луны и всей Солнечной системы. Дело в том, что порода внутри пещер меньше повреждена, а значит может дать больше сведений о том, что происходило на Луне много миллиардов лет назад.

Работа Бруццоне и Каррера опубликована в научном журнале Nature Astronomy.