Зеленский заявил о «позитивных сигналах» в вопросе ударов по России

CentralAsia (CA) - Давление Украины на союзников с целью получить разрешение наносить удары поставленным ими оружием по российской территории, «возможно, начинает приносить результаты», заявил Владимир Зеленский. Если разрешение не будет получено, он угрожает применить собственное дальнобойное оружие.

«Мы начали получать некоторые позитивные сигналы по использованию средств дальнего радиуса действия. Есть точка, из которой вылетает ракета или бомба, и мы понимаем, откуда она летит, и несправедливо, что мы не можем нанести удар по месту, откуда она летит»,— сказал он на пресс-конференции (цитата по Politico).

В конце мая президент США Джо Байден разрешил Украине наносить удары западным оружием по России, но только в районе Харькова. Он признавал, что это решение может привести к эскалации конфликта, но счел такое развитие событий маловероятным. Аналогичное решение приняли Германия и Франция. Президент РФ Владимир Путин заявил, что думает над ответными шагами.