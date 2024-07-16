Таиланд официально разрешил безвизовый въезд для граждан Казахстана и Узбекистана

CentralAsia (CA) - С 15 июля 2024 года правительство Таиланда официально ввело безвизовый режим для граждан Казахстана и Узбекистана. Теперь въезжать в эту страну Юго-Восточной Азии можно без оформления дополнительных документов на срок до 60 дней, сообщает информагентство «Дунё».

В генеральном консульстве Узбекистана в Таиланде пояснили, что ранее без виз на территорию данного государства могли въезжать представители 57 стран. Теперь же официальный Бангкок утвердил аналогичный порядок для граждан еще 36 стран, в числе которых Узбекистан и Казахстан. К слову, в одном списке с республиками бывшего СССР значатся Китай и Индия, отметили в дипломатическом ведомстве.

Новый режим распространяется на людей, въезжающих в Таиланд через любые пограничные посты. Нововведение осуществлено с целью стимулирования экономики и может быть отменено в будущем.

В Министерстве иностранных дел Таиланда уточнили, что в настоящий момент между властями этой страны и Узбекистаном продолжаются переговоры по соглашению о взаимном безвизовом режиме.

До введения безвиза узбекистанцы могли получить 15-дневную туристическую визу в таиландских аэропортах, ее стоимость составляла $60.

В мировом рейтинге силы паспортов, который составляет компания Arton Capital, исходя из возможностей граждан того или иного государства путешествовать за границей, по данным на 2024 год Казахстан занимает 55-е место. Граждане этой республики могут посетить 44 страны без виз, 46 — с получением визы по прибытии, 108 — с заранее оформленными документами на въезд.

В том же рейтинге Узбекистан занимает 68-ю позицию: 30 стран без виз, 43 — виза по прибытии, 125 — оформлять визы заранее. Республика делит место с Кыргызстаном, у которого точно такой же расклад.

Таджикистан — на 70 месте: его гражданам доступно посещение 26 стран без виз, 44 — с получением визы по прибытии, 128 — с заранее оформленной визой.

Туркменистан занимает 77-ю строчку, соотношение здесь таково: 18 стран без виз, 45 — по прибытии, 135 — заранее.