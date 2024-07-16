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Макрон призвал французских военных готовиться к «завтрашней войне»

CentralAsia (CA) -  В традиционном обращении к высшим чинам французской армии, с которым президент выступает к национальному празднику 14 июля, Эмманюэль Макрон призвал готовиться к «завтрашней войне вместо той, которую мы представляли себе вчера».

Президент Франции заявил о необходимости учесть уроки украинского конфликта, призвал ускорить перевооружение армии и «подготовить корректировку нашей военной программы на 2025 год». Корректировка коснется только деталей и распределения средств. Цель же остается прежней — подготовить страну к возможному конфликту высокой интенсивности в рамках принятого военного бюджета.

В течение 2024–2030 годов он предусматривает увеличение расходов на 40% по сравнению с предыдущим бюджетом и достигает €413 млрд.

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