Макрон призвал французских военных готовиться к «завтрашней войне»

- Азия и мир, общество
- 16:34, 16 июля 2024
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CentralAsia (CA) - В традиционном обращении к высшим чинам французской армии, с которым президент выступает к национальному празднику 14 июля, Эмманюэль Макрон призвал готовиться к «завтрашней войне вместо той, которую мы представляли себе вчера».
Президент Франции заявил о необходимости учесть уроки украинского конфликта, призвал ускорить перевооружение армии и «подготовить корректировку нашей военной программы на 2025 год». Корректировка коснется только деталей и распределения средств. Цель же остается прежней — подготовить страну к возможному конфликту высокой интенсивности в рамках принятого военного бюджета.
В течение 2024–2030 годов он предусматривает увеличение расходов на 40% по сравнению с предыдущим бюджетом и достигает €413 млрд.