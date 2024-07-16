Министр энергетики намекнул на вероятность строительства в Казахстане нескольких АЭС

Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) - Власти Казахстана рассматривают возможность строительства в стране нескольких атомных электростанций. Это следует из выступления министра энергетики Алмасадама Саткалиева на брифинге в правительстве 16 июля.

«Мы, министерство энергетики, говоря о референдуме [по вопросу строительства АЭС в Казахстане], не ставим вопрос о строительстве одной атомной станции или единичной АЭС в Казахстане: речь идет о развитии атомной энергетики. Атомная энергетика — это часть атомной индустрии», — цитирует министра Nur.kz.

Саткалиев считает, что для надежного и расширяемого энергоснабжения в будущем необходимо подготовить три площадки для строительства АЭС — при условии, что этот вопрос будет поддержан на референдуме. Такие площадки есть.

«Если мы говорим о станциях большой и малой мощностей, это площадка Балхаш. Есть площадка Курчатов, есть площадка, на которой ранее работала станция средней мощности в Западном Казахстане», — приводит слова главы Минэнерго Kazinform.

В прошлом году Минэнерго республики заявило, что АЭС, в случае положительного решения о ее строительстве, появится на территории села Улкен (Улькен) Жамбылского района Алматинской области.

Саткалиев отметил, что пока речь идет не о планировании, а о возможностях и эффективности энергосистемы Казахстана для покрытия будущих энергетических нагрузок.

«Нам необходима базовая мощность. Уголь во всем мире сталкивается с существенными ограничениями в части использования, газ используется в основном как переходное топливо. Поэтому не так много альтернатив», — констатировал Саткалиев.

По его словам, в Казахстане большой интерес к развитию атомной энергетики, особенно у молодежи.

«Прям открыто выступают: «Почему до сих пор у нас не развивается атомная энергетика?» Все понимают перспективу развития индустрии, науки, новых возможностей, развития электроники, качественно новый уровень образования, технологий. Мы фиксируем, что у граждан Казахстана сейчас достаточно большая заинтересованность», — сказал министр.

В то же время, отметил Саткалиев, в республике есть группы лоббистов, которые пытаются дискредитировать участников шорт-листа по строительству в республике АЭС.

«Это явно организованные кампании по дискредитации тех или иных участников. Мы это тоже мониторим. Есть журналисты, которые недостаточно разобрались в вопросе, больше ориентируются на эмоции, не понимают, насколько глубоко ушел уровень систем безопасности развития атомных технологий», — сказал глава Минэнерго.

Отмечается, что в шорт-лист вошли несколько поставщиков ядерных технологий:

китайская компания CNNC с реактором HPR-1000;

корейская KHNP c реактором APR-1400;

российская «Росатом» c реакторами ВВЭР-1200 и ВВЭР-1000;

французская EDF с реактором EPR-1200.

Сообщалось также, что власти Казахстана изучают технологии и таких поставщиков, как NuScale (США), GE-Hitachi (США-Япония).

Стоимость строительства одной АЭС оценивается в $10-12 млрд.

Строительство атомной электростанции обсуждается в Казахстане давно, но лишь с 2019-го риторика властей в этом вопросе значительно изменилась. Тогда президент России Владимир Путин в ходе переговоров с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве предложил построить в Казахстане атомную электростанцию по российским технологиям. Токаев ответил, что без учета мнения большинства населения страны решение о строительстве АЭС приниматься не будет.

В феврале 2022 года Токаев заявил, что атомная электроэнергия нужна Казахстану позарез. В сентябре 2023-го предложил провести общенациональный референдум по вопросу строительства АЭС. Тогда Саткалиев уточнил, что по действующим процедурам народного голосования не требуется, но «глава государства достаточно четко сказал, что референдум будет, и мы это поручение будем выполнять».

На брифинге 16 июля глава Минэнерго сообщил, что в августе публичные обсуждения с населением планов по строительству АЭС завершатся, после чего будет назначена дата референдума.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения