В семи областях Узбекистана вновь объявлена селевая опасность
- Узбекистан, общество
- 17:39, 16 июля 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет предупредил о возможных селе-паводковых явлениях в предгорным и горных районах Узбекистана 17−22 июля в связи с ожидаемыми дождями. Это следующие области:
- Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;
- Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому и Гузарскому районам;
- Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабатскому районам;
- Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам;
- Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;
- Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам;
- Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.
Возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.
Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.
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