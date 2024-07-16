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В семи областях Узбекистана вновь объявлена селевая опасность

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет предупредил о возможных селе-паводковых явлениях в предгорным и горных районах Узбекистана 17−22 июля в связи с ожидаемыми дождями. Это следующие области:

  • Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен и Алмалык;
  • Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисябзкому, Камашинскому и Гузарскому районам;
  • Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому и Музрабатскому районам;
  • Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому и Янгиабадскому районам;
  • Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому и Янгикурганскому районам;
  • Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому и Бешарыкскому районам;
  • Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий.

Граждан проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей призвали соблюдать меры предосторожности.

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