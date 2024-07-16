Роберта Метсола переизбрана председателем Европарламента

CentralAsia (CA) - Роберта Метсола переизбрана председателем Европейского парламента на следующие 2,5 года, что ознаменовало начало 10-го созыва законодательного органа в Страсбурге, пишет Еuronews.

В ходе голосования, состоявшегося во вторник утром, 45-летняя христианская демократка с Мальты получила 562 голоса «за» из 623 бюллетеней, поданных новоизбранными законодателями, что является убедительной победой, превышающей необходимое большинство.

«При вашей поддержке я буду продолжать неустанно работать, чтобы объединять людей. Это должна быть палата, которая не боится вести за собой и меняться», - сказала Метсола в своем обращении перед голосованием, пообещав создать атмосферу «дебатов» и «уважения».

«Это должен быть сильный парламент в сильном Союзе, - продолжила она. - Мы не можем мириться с тем, что наша роль как парламентариев размывается».

Ирене Монтеро, альтернативный кандидат, представляющая левых, получила всего 61 голос.

Результат отражает растущий авторитет Метсолы как прагматичного лидера, готового и способного работать с силами всего политического спектра, и укрепляет ее авторитет как одной из самых заметных фигур в правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП).

Впервые Роберта была избрана в январе 2022 года после внезапной кончины ее предшественника Давида Сассоли. Её избрание стало переломным моментом для Мальты, которая, будучи самой маленькой страной ЕС, никогда не видела ни одного из своих граждан на столь высоком посту.

С тех пор Метсола активно подходит к своей роли председателя, путешествуя по европейским столицам, чтобы углубить личные связи с главами правительств и объяснить гражданам роль парламента, которую часто неправильно понимают.

В начале апреля 2022 года она посетила Киев и поддержала стремление разрушенной войной страны присоединиться к блоку.

В декабре того же года её лидерство подверглось серьёзному испытанию: внезапно разразился так называемый скандал «Катаргейт», связанный с денежными вознаграждениями, в котором оказались замешаны несколько евродепутатов. Метсола отреагировала на это обновлением кодекса поведения, призванного повысить прозрачность и пресечь коррупцию.

«Нам нужно встать во весь рост и быть готовыми, - сказал она законодателям в Страсбурге. - Во время последнего мандата мы поняли, что будущее не предсказуемо».

Роберта Метсола также призвала твердо отстаивать верховенство закона, продолжать поддерживать Украину, обеспечить устойчивый мир на Ближнем Востоке, упростить бюрократию и усилить защиту социальных прав. Она также удвоила давнее (и долгое время игнорируемое) требование наделить парламент правом законодательной инициативы, которым в настоящее время обладает Европейская комиссия.

Метсола призвала законодателей быть бдительными и критичными в своей повседневной работе, но при этом оставаться подотчетными и открытыми, поддерживая целостность Европарламента.

«Моя дверь всегда будет открыта. К депутатам будут относиться справедливо и с достоинством, - сказала она. - Вы знаете, что, как председатель, я могу как отстаивать интересы нашего парламента, так и наводить мосты через политические разногласия».