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Макрон принял отставку премьера Атталя. Он был первым открытым геем на посту главы правительства Франции
Габриэль Атталь
Габриэль Атталь

CentralAsia (CA) -  Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку премьера Габриэля Атталя после поражения президентской партии на выборах. Правительство страны пока продолжит работу в прежнем составе, передает BFMTV.

«Чтобы этот период закончился как можно быстрее, республиканские силы должны работать вместе, чтобы построить единство вокруг проектов и действий на службе французского народа»,— говорится в сообщении Елисейского дворца, разосланного журналистам.

Габриэлю Атталю 34 года, он был самым молодым и первым открытым геем на посту премьер-министра Франции. Должность он занял 9 января. О решении уйти в отставку Атталь сообщил 7 июня после объявления результатов парламентских выборов, но Макрон не принял его отставку. На них президентская коалиция «Вместе» заняла второе место по числу голосов.

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